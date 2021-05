Hoy No Circula: Anota qué vehículos no transitan este viernes 7 de mayo en CDMX y Edomex

Anota qué vehículos no transitan este viernes 7 de mayo en CDMX y Edomex. Foto: Unsplash.com

Ciudad de México.- Recuerda que este viernes 7 de mayo el programa que ayuda a reducir la producción de combustibles fósiles, el Hoy No Circula, continúa, por lo que es clave que conozcas qué vehículos no transitan.

No olvides que este programa está activo desde las cinco horas de la mañana y hasta las 22 del mismo día, y que sí tu vehículo circula en contra de las normas establecidas, podrías ser acreedor a una multa.

De acuerdo con el programa, este viernes 7 de mayo menciona que todos los autos o motos cuyo engomado sea azul, además de placas 9 y 0, con hologramas 1 y 2, no podrán circular en el Valle de México y Área Metropolitana.

¿El doble Hoy No Circula aplica este viernes 7 de mayo?

Según información oficial, debido a que los niveles de ozono no superan los 15q puntos, este viernes 7 de mayo no se realizará el Doble Hoy No Circula.

Recuerda que para cualquier duda puedes acudir a las oficinas de Gobierno.

Fuente: Twitter @SSC_CDMX