¡Atención! Si eres fan de Japón, no puedes perderte esta beca para estudiantes mexicanos

Ciudad de México.- Poco a poco, las actividades estudiantiles se están reincorporando para los estudiantes de todo el mundo, luego de que la pandemia causada por el Covid-19 cambiara las actividades de todos los niveles educativos.

Si tú eres un entusiasta de la cultura de Japón y eres estudiante, no debes perderte esta oportunidad de beca que la embajada de Japón tiene para ti. Conoce aquí toda la información.

La convocatoria es para aquellos estudiantes mexicanos que deseen cursas una licenciatura, posgrado o maestría en algún colegio del país del Sol Naciente.

De igual forma, podrán participar los que les interesan las carreras técnicas cuya duración sea de tres o cuatro años; el programa brinda la oportunidad de estudiar durante un año el japonés para que tu preparación sea exitosa.

Paso a paso para calificar en la convocatoria

El registro a la convocatoria Application Guidelines Japanese Goverment Scholarship for 2022, a través de la página de Internet oficial de la embajada. La recepción de datos estará abierta hasta el próximo 29 de mayo del presente año.

Requisitos:

Ser mexicano.

Tener una buena salud física y mental.

física y mental. Tener un promedio mínimo de 8, según tu escolaridad.

Cursar el nivel de inglés equivalente a 550 puntos en la prueba TOEFL .

. Contar con el nivel de japonés solicitado.

¿Tenés más dudas/consultas?uD83EuDD14

uD83DuDCE9Escribinos al mail exclusivo de becas:

centro-beca@bn.mofa.go.jp — Embajada del Japón (@JapanEmb_Arg) May 3, 2021

Toma nota, ¡este es el paso a paso para registrarte!

Ingresa a la pagina web de arriba y comienza el registro.

Seguido a esto, se te notificará que debes realizar un examen de idiomas, así como una entrevista.

Conforme vaya avanzando tu selección, tendrás que entregar los documentos solicitados.

¡Importante! Respecto a la posibilidad de viaje, estas estarán sujetas a los cambios que ocurran por el coronavirus en el mundo. No importa si este fue aceptado o no, si las condiciones no lo permiten, no habrá viaje.

Fuente: El Financiero