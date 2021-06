Hoy No Circula: Conoce qué vehículos no transitan este martes 1 de junio en CDMX y Edomex

Conoce qué vehículos no transitan este martes 1 de junio en CDMX y Edomex. Foto: Unsplash.com

Ciudad de México.- Para que no te agarren desprevenido, es clave que sepas que este martes 1 de junio, el programa Hoy No Circula funciona con normalidad, tanto en la CDMX, como en el Estado de México; conoce qué vehículos, por norma, no transitan hoy.

Por si no estás enterado, el Hoy No Circula es un programa urbano que restringe la circulación vehicular de manera escalonada en el Valle de México; su meta es reducir el impacto de los combustibles fósiles en la calidad del aire de la Capital.

uD83CuDF1E ¡Buenos días!

El #HoyNoCircula del martes 1 de junio en la #ZMVM para vehículos con #EngomadoRosa con terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.



uD83DuDE98uD83DuDE9BuD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE99

#CAMegalópolis pic.twitter.com/U0sYum2DIy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 1, 2021

Para este martes 1 de junio, el programa oficial dicta que los vehículos que no tienen que circular son los que tienen el holograma rosa, terminación de placas 7 y 8, y verificación 1 y 2.

De igual forma, los horarios en los que el Hoy No Circula está vigente, y en los que podrían multarte, son desde las 5:00 horas de la mañana hasta las 22:00 de este martes.

Recuerda que todos los automóviles eléctricos e híbridos, así como los que tienen hologramas 0 y 00 pueden transitar hoy y todos los días, pues están exentos del programa.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8. pic.twitter.com/8Z2MJCcoyG — AVIcars de Infotraffic (@ApoyoVial) June 1, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalopolis