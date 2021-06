Samuel García, el político que se convirtió en Influencer con el paso del tiempo

Monterrey, Nuevo León.- Samuel García Sepúlveda, actual candidato a la gubernatura de Nuevo León, es una figura pública que ha tenido un gran desarrollo dentro de la política, gracias al apoyo de redes sociales.

Desde la apertura de su cuenta de Facebook en el año 2016, Samuel ha alcanzado la popularidad de forma exponencial, al ser un funcionario que expone cada momento de su vida, desde una carne asada con amigos, tanto su labor como legislador en aquel entonces.

Mi compadre Jorge Lozano fue quien me abrió mi fanpage, me dijo 'te voy a echar la mano, vamos a abrir tu fanpage', me toma una foto con el celular, me pregunta '¿qué le pongo político?', y a la primer bombita que tiré de perdida llegué en ocho mil seguidores en un día", dijo.

En una entrevista García Sepúlveda argumentó que fue un amigo quien lo impulsó a incursionar en dichas plataformas, pues para sus inicios en política, se dedicaba solo a su trabajo desde el Congreso.

Al principio tuvo al menos 300 'me gusta', los cuales eran de sus amigos de Facebook a quienes invitó que reaccionaran a su página, sin embargo, gracias a su constancia en redes sociales comenzó a ganar de seguidores, al lograr en la actualidad más de un un millón.

Samuel mencionar que uno de sus secretos para llegar a mucho seguidores fue el publicar algunas cosas reveladoras de los políticos de aquella época, tales como Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, mejor conocida como 'La Gaviota'.

Algo que también ha influido es su relación con la instagramer Mariana Rodríguez, con quien salía de forma constante en sus historias, así como publicaciones, por lo que esa sería la razón que lo llevó a documentar su vida diaria.

Además de sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram, también se abrió un canal de YouTube, en el cual tiene programas como La Carnita Asada, donde se entrevistaba con alguno youtuber, generando empatía con más internautas.

Sin embargo, no todo ha sido fácil en su carrera política y de influencer, pues lo han atacado con algunos clips sacados de contexto, tal como 'el sueldito'.

Y es que en una entrevista con el conferencista Roberto Martínez, él mencionó que lo que se cobra como político es mucho, al afirmar "que conoce personas que viven bien con un sueldo de 50 mil pesos y son felices al poder todas la necesidades de su familia".

Dicho clip data del año 2019, sin embargo en 2021 lo utilizaron para arremeter en su contra, argumentando que desconocía lo que ganan los mexicanos en promedio.

Otro de sus conflicto fue la vez que fue ignorado por su pareja Mariana Rodríguez, quien decidió mostrar sus tenis fosforescentes, luego de que Samuel le cediera la palabra tras hablar de los municipios de Nuevo León que han visitado.

En otro orden de ideas también causó polémica por un comentario machista, cuando se encontraba en un en vivo con su esposa, quien decidió mostrar una de sus piernas a las cámara.

Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna, que bajes la pierna, no estés enseñando la pierna... pues me casé contigo pa' mi, no pa' que andes enseñando", dijo.

Tras la viralización de dicho clip de inmediato muchos colectivos comenzaron a arremeter en contra del entonces senador, sin embargo, con el paso del tiempo su polémica se fue degradando.

Por otro lado, también causó revuelo la ocasión que contó que si no iba con su padre al golf no le daba su domingo, sin embargo, ese no fue el problema, sino que mencionó que tuvo una vida complicada, a lo cual muchos lo tacharon de inmaduro, al afirmar que supuestamente desconoce las necesidades de las personas.

Ante estos hechos, algunos medios han mencionado que la influecer Mariana Rodríguez se ha convertido en la cara de Movimiento Ciudadano, al ser quien ha logrado que la popularidad del 'Senatore' aumente de forma apresurada debido a todas sus ocurrencias, pues apenas tiene 25 años de edad.

En la actualidad García presume de una excelente aceptación en redes sociales, a tal grado de que le han hecho parodias, tal es el caso de Lord Marco Polo, con quien mantienen una buena relación al demostrar que no le molestan las imitaciones de su persona.

Con esa declaración su popularidad ha incrementado, al ser uno de los favoritos para ser gobernador de Nuevo León, superando a su rival Clara Luz Flores, quien al principio era la número uno en las encuestas.

