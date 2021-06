Hoy No Circula: Conoce qué vehículos no transitan este jueves 12 de junio en CDMX y Edomex

Conoce qué vehículos no transitan este jueves 12 de junio en CDMX y Edomex. Foto: Internet

Ciudad de México.- Para que no te 'tomen por sorpresa' conoce qué vehículos no deben transitar este jueves 12 de junio en la CDMX y el Edomex por estipulación oficial del programa Hoy No Circula; aquí toda la información.

Según el Hoy No Circula, programa diseñado para reducir el impacto de los combustibles fósiles en el ambiente, para este jueves 12 de junio, los vehículos que no deben circular en el Valle de México son aquellos que tienen engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2.

El #HoyNoCircula del jueves 10 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde uD83DuDFE2 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.



Hologramas 00 y 0 quedan exento.



uD83DuDE98uD83DuDE9BuD83DuDE99uD83DuDE97uD83DuDE95#CAMegalópolis pic.twitter.com/TWqOPEfgqS — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 10, 2021

El horario en el que los vehículos mencionados no deben circular en la Capital mexicana es de las cinco horas del día, hasta las 22 del mismo.

Los únicos vehículos exentos de esta normatividad son los automotores con holograma 0 y 00, así como los carros eléctricos e híbridos; estos pueden circular todos los días. ¡Esos siempre circulan!

¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves 10 de junio?

Para este día el programa Hoy No Circula funciona con normalidad; pese a la contingencia advertida el pasado martes 8 de junio, autoridades aún no lo estipulan.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2. pic.twitter.com/sOjxPu9DQq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalopolis