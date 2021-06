(VIDEO) "Lo trata como tonto": AMLO arremete contra Krauze tras entrevista a Jorge Ramos

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra León Krauze luego de la entrevista que le hizo a Jorge Ramos; mencionó que lo "trata como tonto" e incluso intento manipularlo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que el pasado domingo 13 de junio se publicara una entrevista que Krauze le hizo a Jorge Ramos en el que le cuestionaba si AMLO era un demócrata como Donal Trump o Hugo Chávez, el mandatario compartió un fragmento en 'La mañanera' y arremetió contra el periodista y escritor mexicano.

En primera instancia, AMLO señaló que no había visto la entrevista a Krauze, por lo que decidió compartir un fragmento en su conferencia de prensa matutina.

En el material audiovisual, se observa a Krauze cuestionando a Jorge Ramos si ve en México los mismos riesgos para la democracia que se han visto en otros lados, como Venezuela o EU, ante esto, Ramos respondió:

López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez, México no es Venezuela; yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día, porque así es la democracia", asegura Jorge Ramos.