¿Serían Ebrard y Slim los culpables? Gobierno CDMX presenta peritaje por derrumbe de Línea 12

Ciudad de México.- Este miércoles 16 de junio, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum presentó el informe de la primera etapa del peritaje por el derrumbe de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro. ¿Serían Ebrard y Slim los responsables como lo mencionó NYT?

De acuerdo con el peritaje preliminar, realizado por la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), se detectaron fallas desde el inicio de la construcción de la 'Línea Dorada', pues la estructura no correspondía al diseño ni a los planos iniciales para el proyecto.

Asimismo, el informe señala que había deformación de las vigas, fracturas diversas en trabes y soldaduras incorrectas por donde pasaba el tren. Además de que se detectó la añadidura de varillas que no correspondían a las especificaciones de diseño que debían haberse colocado en una etapa de reparación.

Lo anterior ha hecho que usuarios de Internet compartan la información presentada por The New York Times, en la que se señala a Carlos Slim y a Marcelo Ebrard como los principales responsables.

A través de diversas publicaciones, menciona que ellos serían los responsables: uno por ser el dueño de la constructora, y el otro por ser el autor del proyecto.

Otros usuarios mencionaron que este primer informe más bien sería 'una estrategia' para que la responsabilidad cayera sobre Slim y así el canciller mexicano no tuviera responsabilidades.

Otros tantos mencionaron que si bien la falta vendrían de la construcción, hay responsabilidad por parte del Gobierno actual, pues este no realizó las operaciones necesarias para arreglar la Línea 12 que se derrumbó y cobró la vida de 26 personas.



Respecto a lo anterior, Claudia Sheibaum mencionó que todo lo referente a sanciones le corresponde a la Fiscalía de la CDMX:

Asimismo, al ser cuestionada por el artículo Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México publicado por el NYT, Sheinbaum respondió que "no tiene caso", pues no busca "confrontación política":

No quisiera comentar sobre el artículo, pero este tema de confrontación política, no le vamos a entrar, no nos lleva a nada, no tiene sentido politizar este tema", finalizó.