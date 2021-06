Señalamiento a Bartlett por asesinato de 'Kiki' Camarena es campaña de desprestigio: AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el señalamiento a Manuel Bartlett por el asesinato del agente de la DEA en 1985 es parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Luego de que se publicara un reporte en que se considera detener a Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si este llegara a ir a EU por supuestamente estar involucrado en el caso que no se ha resuelto desde 1985, AMLO defendió al funcionario.

López Obrador señaló que tales acusaciones no eran más que una campaña de desprestigio que se está efectuando contra su administración y el director de la CFE.

Es público y notorio de que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada que pueden, se le lanzan y si no es por eso, es por el 88. Son los dos temas y lo que se tiene que tener son pruebas," afirmó AMLO en 'La mañanera' de este jueves.

Asimismo, detalló que en realidad ni él ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen información sobre si en el país vecino están investigando a Bartlett.

Lo que si reiteró es que se trata de una campaña que se está realizando en contra de su proyecto, la cuarta transformación y que no solo se enfoca en Bartlett o en él, sino en otros miembros de tu equipo:

No sólo eso para afectar a Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con descredito a nuestro proyecto, es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación", aseguró López Obrador.

Finalmente, mencionó que no va a proteger a nadie, pero que todas las acusaciones deben realizarse con pruebas:

Nosotros no vamos a proteger a nadie, pero también que se vaya a aclarando de que son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no tienen fundamento" finalizó AMLO.