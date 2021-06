Entérate de qué vehículos no transitan hoy, miércoles 2 de junio, por el Hoy No Circula. Foto: Internet

Ciudad de México.- El programa que busca beneficiar al medio ambiente, llamado Hoy No Circula, funciona este miércoles 2 de junio con normalidad; conoce qué vehículos no deben transitar en la CDMX y el Edomex.

Los vehículos que, según el Hoy No Circula no deben transitar son todos los que terminan en placas 3 y 4, tienen engomado rojo y los que poseen holograma de verificación 1 y 2.

El #HoyNoCircula del miércoles 2 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 2, 2021

Recuerda que el programa que controla la circulación vial está vigente desde las cinco horas del día, hasta las 22 horas del mismo.

No olvides que los vehículos exentos de esta normatividad son todos aquellos que poseen hologramas 0 y 00, y los que son eléctricos y/o híbridos. ¡Pueden transitar todos los días y no tendrán multa!

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

Si no sigues las reglas del Hoy No Circula, podrías ser acreedor a una multa, por lo que lo mejor es que respetes las indicaciones, además al no usar tu vehículo un día, ayudas al medio ambiente y a la calidad del aire en el Valle de México.

