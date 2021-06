Grupos feministas proyectan mensaje contra AMLO en la fachada del Palacio Nacional

Ciudad de México.- Esta noche de miércoles, colectivos feministas proyectaron con luces mensajes de oposición contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la fachada del Palacio Nacional, la residencia oficial de México.

A través de redes sociales, han comenzado a circular varias imágenes donde se observa un mensaje proyectado sobre el Palacio Nacional que dice "Este 6 de Junio: #VotaParaBotarlos", el cual llama a votar el próximo domingo.

La frase se colocó alrededor de las 20:40 horas y permaneció por solo algunos minutos. Esto ocurre el mismo día que concluyen las campañas electorales en el país, de cara a los comicios que se celebrarán el 6 de junio.

El mensaje hace alusión al actual gobierno de López Obrador y al partido político que fundo y abanderó; Morena. Cientos de usuarios se han sumado aportando tuits e fotos en las última horas, donde expresan su descontento con la actual administración.

Esta no es la primera vez que los grupos feministas iluminan el Palacio. Pues durante las manifestaciones de marzo, se vieron mensajes como "México feminicida", "Aborto legal", "Un violador no será gobernador". "AMLO, date cuenta" y "No más violencia".

Fuente: Telediario y López-Dóriga Digital