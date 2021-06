Registran la primera muerte por picadura de araña violinista en Salvatierra, Guanajuato

Salvatierra, Guanajuato.- La familia de un hombre que falleció a causa de la picadura de una araña violinista desea prevenir más víctimas, por lo que narraron su experiencia para advertirle a la población.

El afectado de 50 años fue picado el jueves 10 de junio, no obstante, no reparó en la gravedad de la lesión y optó por automedicarse un antídoto general contra animales ponzoñosos.

Daños en los tejidos y fuertes dolores en los riñones, pulmones y corazón, lo orillaron a pedir ayuda médica en el Hospital General de Salvatierra el viernes por la mañana.

Los profesionales lo intubaron y dializaron, pero por desgracia nada de eso tuvo un efecto positivo y el sujeto murió ocho días después.

De acuerdo con el informe sanitario, tenía necrosis en el brazo, que significa la muerte de células. Dicha condición se había esparcido a otros órganos.

Amigos, quiero platicarles que fue lo que pasó con mi papá, porque son cosas a los que todos estamos expuestos y no me gustaría que esto le pasara a nadie, mi papá falleció a causa de una mordedura de araña, no fue cualquier araña, fue la araña violinista, lo mordió en la mano durante la madrugada del jueves y no le dio importancia ya que en ocasiones anteriores había sufrido algunas mordeduras sin ocasionarle molestias, al igual que con los alacranes ya que no le hacían daño", escribieron los familiares en redes sociales.