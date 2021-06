AMLO: Periodistas expuestos por 'noticias falsas' podrán replicar pero no serán 'protegidos'

Ciudad de México.- En conferencia de prensa matutina, AMLO, mandatario mexicano, señaló que en su nueva sección para 'La mañanera' en la que expondrá supuestas 'noticias falsas' sobre su gobierno, los periodistas tendrán derecho de réplica; sin embargo, no ofrecerá protección a estos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras 'fake new' sobre su hijo y el Cruz Azul, AMLO promete exponer 'noticias falsas' en vivo

Andrés Manuel López Obrador inauguró su nueva sección en sus conferencias matutinas, con una nota sobre el supuesto espionaje de su gobierno a los periodistas; a propósito de esto, habló un poco del formato que tendrá, el cual aún no está definido y sobre los periodistas.

En primera instancia, tras ser cuestionado, mencionó que los periodistas expuestos por las fake news tendrán derecho a replicar, ya sea en su conferencia o a través de una carta lo que López Obrador desmienta.

Seguido a esto, señaló que no se va a estigmatizar a los periodistas, sino a la mentira; refirió que esta estrategia tiene que ver con el deseo de informar 'de forma correcta a la población'.

No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético, no debe de usarse para la calumnia. Tiene que ser un medio para informar con objetividad, con profesionalismo, a los ciudadanos, y siempre con argumentos y pruebas", destacó.

No obstante, cuando fue cuestionado sobre si protegería a los periodistas en México que exponga, señaló que no lo haría ya que, en su mayoría, "recibían dinero de los opositores para hablar más de él".

Aún no sabe quién presentará esta sección ni qué días ocurrirá.

O sea, reciben recursos por esa línea editorial, por atacarnos, sería muy difícil que no nos atacaran porque entonces no tendrían ingresos, no generalizo pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios", afirmó López Obrador en 'La Mañanera'.