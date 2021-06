¡Alerta! Pese a vacunación, hay rebrote de Covid-19 en CDMX; jóvenes, los más afectados

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de este viernes 25 de junio, el gobierno de la CDMX informó que, pese al notable avance del plan de vacunación en la capital, los casos de Covid-19 han aumentado; los jóvenes entre 18 y 39 años son los más afectados.

El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, detalló que hay un repunte de contagios de coronavirus en la población que tiene entre 18 y 39 años, los cuales aún no han sido inmunizados contra el virus.

Por su parte, los adultos mayores a 50 años se han mantenido estables; mientras que los capitalinos que tienen entre 40 y 49 años también se están contagiando del coronavirus.

En particular, todo el incremento lo estamos viendo reflejado en los grupos de edad de 18 a 29 años y de 30 a 39", explicó Clark en conferencia de prensa.

Por otra parte, señalaron que las hospitalizaciones en la CDMX aún no muestran incremento; hoy en día, hay 716 personas internadas por la enfermedad desarrollada.

No obstante, la jefa de Gobierno mencionó que esto no representa una tercera ola de contagios, lo que sí mencionó es que no se debe bajar la guardia.

De ninguna manera estamos ante una tercera ola por lo pronto, lo que hay es un ligero incremento en los casos, particularmente entre las personas de entre 30 y 49 años, ese es el grupo de edad en el número de personas que son positivas", puntualizó

Si vas a salir en estos días, recuerda mantener las medidas preventivas contra el Covid-19, como el uso de cubrebocas y el lavado de manos antes de tocar tu rostro.

Asimismo, recuerda no ir a lugares aglomerados a menos que sea necesario. ¡Cuídate!

Fuente: Conferencia de prensa