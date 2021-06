Hoy No Circula: Estos vehículos no transitan este viernes 25 de junio en CDMX y Edomex

Estos vehículos no transitan este viernes 25 de junio en CDMX y Edomex. Foto: Internet

Ciudad de México.- Autoridades de la CDMX y Edomex informaron que este viernes 25 de junio el Hoy No Circula, programa que trata de amortiguar el impacto de los combustibles fósiles en el ambiente funciona como cada día; conoce qué automóviles no transitan por orden oficial.

Según las normas establecidas en el Hoy No Circula para este día, todos los vehículos con terminación de placa en 9 y 10, engomado azul, y holograma en verificación 1 y 2 no pueden transitar en el Valle de México.

El #HoyNoCircula del viernes 25 de junio en la #ZMVM, aplica para vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35con terminación de placas 9 y 0, así como vehículos con permiso, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.



uD83DuDE98uD83DuDE9BuD83DuDE99uD83DuDE97uD83DuDE95#CAMegalópolis pic.twitter.com/aNkrys2dyC — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 25, 2021

Asimismo, se notifica que los vehículos que no 'descansan' ningún día de la semana, es decir, que no se ven afectados el Hoy No Circula son los que tienen hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos.

Recuerda que el horario en el que se mantiene esta regla es desde las cinco de la mañana hasta las 22 horas del mismo día,

Recuerda, el programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y con holograma 1 y 2. pic.twitter.com/nxVg5F4UcF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 25, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalópolis