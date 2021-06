AMLO no recibe a Silvano Aureoles; presentaría 'pruebas' del vínculo entre Morena y el narco

Ciudad de México.- Este martes 29 de junio, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles acudió a Palacio Nacional para presentar ante AMLO unas supuestas pruebas sobre la relación que tienen Morena y el narco, unión que interfirió en las elecciones 2021, según el michoacano. No obstante, López Obrador no lo recibió.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa de este martes 29 de junio, AMLO fue informado de que Silvano Aureoles estaba fuera de Palacio Nacional con unas 'pruebas' sobre que Morena y el narco operaron juntos para ganar en las pasadas elecciones. Pese a esto, AMLO se negó a recibirlo, pues declaró que esa clase de investigaciones no le correspondía.

López Obrador señaló que, como se trata de un asunto electoral, es indispensable presentar las supuestas evidencias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales, o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que respetar la investidura presidencial", dijo en 'La mañanera'.