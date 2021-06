¿Qué permite y qué prohíbe el fallo de la SCJN sobre el uso de la marihuana?

Ciudad de México.- Luego de que el pasado lunes 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que se declarara inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana, las dudas comenzaron a surgir, pues la mayoría de la ciudadanía desconocen que significa esta decisión.

Pero ¿Qué se podrá hacer con la marihuana? La respuesta rápida es que a partir de ahora los mexicanos mayores de edad podrán consumir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana con fines lúdicos.

La actual reforma, elimina la prohibición absoluta sobre el cannabis en la Ley General de Salud que antes solo permitía su uso médico, por lo que ahora será la COFREPIS quien extienda permisos de autocultivo personal.

¿Y qué no se puede hacer con la marihuana? No deberá ser consumida frente a menores de edad ni en lugares que pudieran afectar a terceros que no hayan obtenido la autorización, además no se deberá conducir ningún vehículo, ni desarrollar ninguna actividad que ponga en riesgo a otras personas.

Fuente: Staff