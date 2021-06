Línea 12 del Metro: A un mes del derrumbe, aún no hay responsables; AMLO promete justicia

Ciudad de México.- Este jueves 3 de junio se cumple el primer mes de la tragedia en la Línea 12 del Metro de la CDMX; hasta ahora, se tienen muchas especulaciones, pero ningún responsables. Ante esto, AMLO promete justicia.

La noche del pasado lunes 3 de mayo ocurrió una de las tragedias más terribles que se han visto en 'La Ciudad de los Palacios', pues luego de que una estructura de la 'Línea Dorada' se venciera, uno de los vagones del Metro se cayó. Esto provocó que al menos 26 personas perdieran la vida y más de 70 resultaran lesionadas.

El hecho, que causó indignación y dolor en los capitalinos, aún no se resuelve. Si bien la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó desde el día uno que se están realizando las investigaciones correspondientes y que la empresa de perijate, noruega DNV, ya está realizando diligencias, aún no se tiene el nombre de responsables.

Ante esto, durante la conferencia de prensa de este 3 de junio, en 'La mañanera', Andrés Manuel López Obrador mencionó que "va a haber justicia para todas las víctimas" y que este caso no quedará en un "carpetazo".

Va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar. Se está esperando el dictamen y no va a haber impunidad, el que resulte responsable tiene que asumir su presunto delito, y no solo es el dictamen del Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía está haciendo investigación, y es de oficio porque lamentablemente hubo pérdida de vidas humanas. No va a haber carpetazo”, aseguró López Obrador.