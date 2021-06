Quién es quién en las mentiras de la semana: Tunden a AMLO en redes tras mostrar 'fake news'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 30 de junio, el presidente AMLO presentó en su conferencia de prensa matutina una nueva sección titulada Quién es el quién en las mentiras de la semana, en la cual se presentarán las supuestas noticias falsas más destacadas. No obstante, tras esta primera presentación de fake news, usuarios de Internet arremetieron contra el mandatario.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con el mandatario mexicano, la exposición de estas 'noticias falsas' se realizará todos los miércoles en la conferencia de prensa y la intención es que se tenga una "ciudadanía muy consciente":

Vamos a iniciar la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales, y también en las redes para que se vaya contando con información, elementos y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que permanezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres", puntualizó AMLO

Seguido a esto, presentó a la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, quien será la encargada de presentar esta sección de supuestas noticias falsas.

Las primeras supuestas fake news que se presentaron fueron sobre el espionaje a periodistas, el contrato por 35 millones de vacunas de CanSino de una empresa fantasma, el riesgo de la central Laguna Verde y la noticia de AMLO pasando junto a un hombre armado 'como si nada'.

Asimismo, se hizo una 'mención especial' a los medios que difundieron la nota de que la Guardia Nacional tomó las instalaciones de la Universidad de las Américas el pasado martes 29 de junio.

No obstante, la presentación de estas noticias molestó a los usuarios de Internet, no solo por la forma en la que la periodista las presentó (sin una estructura clara), sino porque no se presentaron argumentos concisos que demostraran que lo que se exponía era falso.

De igual forma, algunos usuarios señalaron que la forma más bien parecía una edición de 'chismes de lavadero':

Me parece que la forma en que se implementó este asunto del 'Quién es quién en los medios' durante la conferencia matutina de AMLO, le juega en contra al presidente. La mejor manera de contrarrestar la infodemia es con DATOS DUROS, no con chismes de lavadero. Deplorable. — manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) June 30, 2021

Según AMLO, su sección de ¿quién es quién en las mentiras? No busca señalar a nadie. Pues, las críticas que se le hacen a su gobierno basados en datos y hechos, es lo que no le gusta. — Trinidad González (@TrinoGlezT) June 30, 2021

Otros tantos, señalaron que "así es el periodismo" y que a la oposición de AMLO 'no les gustará':

Amlo crea su mañanera “quien es quien en las mentiras de la semana”, y solo les puedo decir...a la oposición no le va a gustar. — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) June 30, 2021

Tomenlaaa!!!!

Arranca el quien es quien en las Mentiras Fake News de la derecha, al ratito van a gritar que les quitan la libertad de expresión, pero el Presidente ha dicho que hay derecho de réplica, #AMLO — LUIS TORO HERDEZ ALMENDREZ (@toroart75) June 30, 2021

Finalmente, AMLO mencionó que habrá derecho de réplica y que desea que el debate de esto temas continúe, pero sin 'noticias falsas':

En los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal. La mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica, ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas y esto es muy bueno para consolidar la democracia”, refirió.

Fuente: Conferencia de prensa matutina