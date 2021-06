Molotov demanda ante la FGR a candidato de Morena que usó 'Voto Latino' sin su consentimiento

Ciudad de México.- La banda de rock mexicana, Molotov, informó que presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Arturo Ávila, candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, por uso de su canción Voto Latino sin su consentimiento.

Arturo Ávila usó la base de la canción Voto Latino y la adaptó para crear su versión Voto Masivo, sin autorización de los músicos, en su campaña de este año. El candidato lo difundió en redes sociales el 31 de mayo y hasta el momento no ha borrado el material.

Como es del dominio público, muchas de nuestras canciones son conocidas por su sátira política y aguda crítica a los gobernantes de nuestro país, razón por la cual a lo largo de casi 27 años de carrera artística, jamás hemos autorizado, ni autorizaremos nunca, el uso de ninguna de nuestras canciones para fines políticos y mucho menos, para ser utilizadas por candidatos como propaganda durante campañas electorales", informó la banda.

La banda también anunció que presentó otra denuncia en contra del PAN por el uso de la canción Here We Come el pasado 12 de mayo en las redes sociales del partido en Ciudad de México.

