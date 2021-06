Anularán 350 boletas en Sinaloa: Fueron robadas por un grupo armado en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En las primeras horas de jornada electoral en Sinaloa, un grupo armado 'reventó' una casilla y robó las urnas con 350 boletas de sufragios efectivos.

En recientes declaraciones las autoridades electorales revelaron que dichos votos quedarán automáticamente invalidados y harán de cuenta que esas urnas no habrían sido instaladas.

Al decir del presidente del Consejo Municipal Electoral en Ahome, Martín González, los votos que ya habían depositado los ciudadanos en las urnas, lamentablemente no podrán contar a favor de ningún candidato.

Ahí esa casilla se tiene como no instalada, o sea se confirma como lo está diciendo el vocal ejecutivo del INE, pues es un hecho delictivo y por lo tanto esa casilla se considera como no instalada, lamentablemente esos votos, esas boletas electorales no se pueden llevar a la efectividad, es decir que el ciudadano pues haya emitido su opinión y su voto ahí mismo", indicó.