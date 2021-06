¿Fraude electoral en Guerrero? Ciudadanos reportan irregularidades en casillas especiales

Acapulco, Guerrero.- Para las elecciones de este 2021, se instalaron casillas especiales para aquellos votantes que no se encuentran en su lugar de residencia; no obstante, muchos ciudadanos han denunciado irregularidades en estas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Las casillas especiales, las cuales están instaladas en puntos populares de Acapulco, como los es el Centro de Convenciones, Puerto Marqués, el aeropuerto, las colonias Las Cruces y Postal se llenaron de gente en cuestión de hora, no obstante, las filas no han avanzado como se debería.

Votantes que realizan turismo en esta época señalan que aunque llegaron desde antes de que las casillas abrieran, a las seis de la mañana, las filas no avanzan porque "se está metiendo gente" y por que le dan 'preferencia' a los que "vendieron el voto".

Asimismo, otros usuarios han señalado que esta acción no solo afecta a los foráneos en Guerrero, sino a todo aquel que no esté en su estado, pues incluso, aunque se sea capitalino en otra entidad, no hay facilidad para emitir el sufragio.

@INEMexico no se puede votar en el estado de Guanajuato siendo de la CDMX ni de otros estados. Y resulta que me tengo que ir Puebla, Tlaxcala, Morelos o Guerrero para poder votar?

¿Entonces para que las casillas especiales? #EleccionesMexico2021 pic.twitter.com/Q02dZoTXpO — Andrés DaSilva (@AndresDaSilva92) June 6, 2021

Aunque ya se ha denunciado este hecho por redes sociales, autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) no han dado comunicado alguno, solo han informado que el voto se puede realizar en ciertos sitios y con la etiqueta 'Representación Proporcional'.

Si eres de la CDMX y no estás en tu domicilio, solo puedes votar, en casillas especiales, en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.



Y tu voto solo contará para Diputados Federales (por Representación Proporcional). pic.twitter.com/ydUEEyhgVg — Ricardo Smith Nieves (@Ric_SmithN) June 6, 2021

Si hay no acudes a votar, recuerda que tienes hasta las 18 horas de la tarde (según el horario de tu zona); y que esta se puede recorrer según cuantas personas estén en la espera.

Fuente: El Sur de Acapulco, Twitter