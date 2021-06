Sinaloa: Candidato de Morena acusado de 'levantar' a un hombre; es hermano de candidata del PRI

Culiacán, Sinaloa.- Durante la jornada electoral en Sinaloa, este domingo 6 de junio surgieron rumores de que el candidato a la alcaldía de Badiraguato por Morena, José Paz López Elenes, habría sido responsable del 'levantón' del hermano de Guadalupe Iribe, candidata por la alianza 'Va por Sinaloa'.

Fue la misma aspirante quien responsabilizó a su contrincante de lo que sucediera con su hermano. Ante esto, José Paz salió en su defensa:

Si ella me está acusando a mí, o a otra persona o a quien acuse, ella tiene que demostrar, no se trata de señalamientos, se trata justamente de elementos que den la cuestión jurídica", dijo.

"Si realmente ella quiere renunciar, ella tiene que dar su documento al Consejo Municipal Electoral, y yo hasta ahora ni tengo conocimiento del asunto de su hermano, ni tengo conocimiento del asunto del Consejo Municipal Electoral, yo solamente me he enterado ahora por usted por la nota", fueron las declaraciones del candidato de Morena, José Paz López Elenes.

"Toda la mañana han estado operando ellos, comprando votos, yo les mandé información de cómo amenazan a mi equipo, ahí está el video, las placas ahí están, en campaña también dijo ella (Lupita Iribe) que iba a renunciar y nunca renunció, puede ser una mentira más de los priistas, ella es una ultra priista", declaró José.

De esta manera, el candidato de Morena se deslinda de toda declaración:

"Totalmente, no tengo nada que ver y ni siquiera tenía conocimiento del hecho, me enteré por la nota periodística que usted me mandó. Es muy fácil acusar sin pruebas, es muy fácil señalar y eso es lo que no se vale", señaló el candidato de Morena.