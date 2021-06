Tamaulipas: García Cabeza de Vaca anuncia ruptura de relación laboral con su abogado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó este martes que terminó su relación laboral con su abogado, Alonso Aguilar Zinser, por lo que cambiará de defensa para enfrentar el proceso que hay en su contra por parte de la FGR.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de un un comunicado, García Cabeza de Vaca, informó que Aguilar Zinser ya no será su abogado, al haber concluido la etapa contemplada en el contrato de servicio profesionales que tenían firmado, y al no llegar a un acuerdo en las condiciones de la relación profesional, decidieron no renovarlo.

El licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca reconoce la labor profesional desempeñada por el licenciado Alonso Aguilar Zinser y su despacho y agradece sus servicios.

En la carta, el mandatario estatal de Tamaulipas reconoció la labor de Aguilar Zinser y a su vez el abogado reiteró su convicción de inocencia de su cliente.

Durate su trabajo, el abogado no puedo evitar que Morena y sus aliados votaran a favor de retirar el fuero constitucional a García Cabeza de Vaca el pasado 30 de abril.

Aunque sí logró que el desafuero fuera solo por defraudación fiscal agravada, luego de que la Sección Instructora no encontró elementos suficientes para inculparlo de lavado de dinero y delincuencia organizada como lo demandaba la FGR.

Fuente: Milenio y Reporte Índigo