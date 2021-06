VIDEO: Así llega Kamala Harris a México; conoce su agenda política en compañía de AMLO

Ciudad de México.- La noche del pasado lunes 7 de junio, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris aterrizó en el Hangar presidencial en México. Conoce cuál será su agenda política en compañía del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador y a qué temas se le darán prioridad.

A través de sus redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que él, junto con el Embajador mexicano, Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, miembro de la SRE, recibieron a la vicepresidenta del país vecino, Kamala Harris.

Conversando con la Vicepresidenta Kamala Harris en compañía del Embajador Esteban Moctezuma, John Creamer encargado de negocios de EU y Roberto Velasco de la SRE. Con todo el ánimo para dar lugar a una extraordinaria relación bilateral México-Estados Unidos. Bienvenida!! pic.twitter.com/Hhv6rKs3qD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 8, 2021

Asimismo, en días previos el canciller mexicano mencionó que en la agenda política que la vicepresidenta de EU revisará afondo con AMLO destacan los siguientes temas:

La migración de mexicanos a Estados Unidos, siendo este el asunto central y más relevante que se revisará,

Reunión en Palacio Nacional con toda la comitiva de la vicepresidenta.

La firma de un acuerdo en materia migratoria entre México y los Estados Unidos.

De igual forma, se detalló que Kamala Harris no visitará el Senado Mexicano, pues este punto no se tuvo y no se agendó.

Previamente, a la llegada de Harris a México, AMLO puntualizó que la relación con Estados Unidos es muy buena y va a seguir siendo así, sobre todo porque se ha entendido que el fenómeno migratorio debe ser trabajado y atendido desde sus orígenes.

Recibiendo a la Vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Bienvenida a México!!! pic.twitter.com/4ofCVBdTUs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 8, 2021

Kamala Harris, por su parte, es la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos y es parte del equipo de la administración de Joe Biden, quien llegó al poder este 2021.

