¡Alerta! Reportan niños hospitalizados por Covid-19; contagios van al alza en todo México

Ciudad de México.- Luego de que se reportara un alza en contagios de Covid-19 del 29 por ciento en la última semana en la población joven de todo México, se informó que ahora son los niños lo que están siendo hospitalizados.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Salud de la CDMX, de 12 mil 50 pruebas que se realizan para detectar casos de coronavirus, al menos entre cinco y siete niños resultan positivos.

Aunque al inicio de la pandemia se creía que estos últimos eran menos propensos a desarrollar los malestares por el Covid-19, en esta tercera ola de coronavirus en México, algunos de estos ya están siendo hospitalizados debido a la gravedad de los síntomas que presentan.

Oliva López, secretaria de Salud capitalina, informó que, hasta el momento, se sabe que al menos cuatro niños fueron hospitalizados en la Ciudad de México por malestares causados por el coronavirus.

Asimismo, detalló que la solicitud de pruebas de Covid-19 ha incrementado en alcaldías como Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, por parte de jóvenes y niños.

Hay población mas joven, grupos de trabajadores que en sus sitios de trabajo les solicitan una prueba, y personas más jóvenes e incluso niños, tenemos mayor demanda (de pruebas) que no habíamos identificado en otros momentos", apuntó Olivia López.

Si bien las autoridades mencionaron que no pueden volver a cerrar actividades debido a que la crisis económica aún no mejora, ha hecho un llamado a la población para que no baje la guardia.

Las medidas de prevención contra el Covid-19 siguen siendo las mismas:

Uso del cubrebocas.

Lavado constante de manos.

Sana distancia.

No salir a menos que sea necesario.

Recuerda que incluso la población que ya fue inmunizada debe seguir cuidándose, pues si su organismo aún no crea defensas contra el coronavirus, podría enfermarse e incluso morir.

Fuente: López-Dóriga Digital