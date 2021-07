¿Marcelo Ebrard, presidente de México? Esto dijo respecto a ser el sucesor de AMLO en 2024

Ciudad de México.- Desde el final de las pasadas elecciones 2021, empezó a especularse quienes serían los candidatos a la presidencia de México en el 2024. Uno de los más sonados ha sido el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Esto fue lo que dijo sobre si se atrevería a ser el sucesor de AMLO como presidente de México.

Al igual que la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) fue cuestionado sobre si ya está pensando en 'lanzarse' como candidato a la presidencia de México para el 2024. En primera instancia, agradeció a AMLO que lo considerara para el puesto:

En primer lugar, hay que agradecer al presidente [AMLO] que nos tome en cuenta [para la sucesión presidencial]", declaró Marcelo Ebrard en primera instancia.

Seguido a esto, mencionó que aún falta para la contienda del 2024, y que para él su equipo lo más importante es trabajar y realizas sus funciones con responsabilidad:

En segundo lugar, faltan dos años y medio; dediquémonos a trabajar. Seamos eficientes. respetos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo", afirmó el SRE.

Al final, detalló que si se hacen las cosas bien en el presente, cuando llegue el momento estarán (él y su equipo) "preparados para participar, de acuerdo con las reglas".

No obstante, Marcelo Ebrard aún tiene situaciones que aclarar respecto a su supuesta responsabilidad política en el colapso de la Línea 12 del Metro, pues no hay que olvidar que una investigación del The New York Times lo señala a él y al empresario Carlos Slim como los principales culpables de esta tragedia.

Fuente: Conferencia de prensa matutina