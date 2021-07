Consulta popular para juzgar expresidentes: AMLO "no sabía" de la veda electoral del INE

Ciudad de México.- La siguiente consulta popular que se hará por parte del INE (Instituto Nacional Electoral) requiere de una veda electoral para que no se influya en la decisión de los mexicanos; no obstante, el presidente de México, AMLO, desconocía lo anterior.

En plena conferencia de prensa de este viernes 16 de julio, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador se mostró sorprendido al enterarse de la veda electoral dictada por el INE previo a la consulta popular para juzgar exmandatario mexicanos.

La noticia sorprendió a la audiencia, puesto que AMLO ha sido uno de los principales promotores de esta consulta, la cual se realizará el siguiente 1 de agosto del 2021.

Con esta nueva veda se impide, al igual que en las elecciones 2021, que se difundan programas gubernamentales. El presidente de México tendrá que ser cauteloso, pues sí hace propagando en su gira por el estado de Guerrero, la cual será este fin de semana, podrían volver a 'llamarle la atención'.

No sabía yo [...] Es la primera vez que sé que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido, pero tengo que hacer las reuniones cerradas, porque a lo que vamos es a un plan para el Bienestar Guerrero Guerrero" argumentó AMLO.