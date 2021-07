Guanajuato, la entidad con más homicidios violentos en México; AMLO pide a la FGR intervenir

Ciudad de México.- Guanajuato es la entidad de México con más homicidios violentos. En los primeros cinco meses del año se registraron mil 545 asesinatos a civiles; ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la FGR (Fiscalía General de la República) intervenir contra las autoridades estatales deficientes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

AMLO no pacifica a México: Hay más homicidios que con Calderón en sus primeros 30 meses

Luego de que denunciaran persecución y acoso a periodistas de Guanajuato, AMLO mencionó que urge una renovación en la entidad, ya que no hay buenos resultados en la seguridad en esta.

Como principal responsable de esta ola de violencia que se vive en Guanajuato, señaló al procurador del estado, Carlos Zamarripa, de quien dijo que si "fuese gerente de una empresa, ya lo hubieran corrido" por esos atroces resultados.

Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato", expresó el presidente de México en 'La Mañanera'.