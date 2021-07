Domingo 18 de julio: ¿Este día 'descansan' coches por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

¿Este domingo 18 de julio 'descansan' coches por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?. Foto: Internet

Ciudad de México.- Como seguro ya sabes, el programa de restricción vehicular, el Hoy No Circula, pretende ayudar al medio ambiente tanto en la CDMX como en el Edomex. ¿Funciona este domingo 18 de julio? Aquí toda la información.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con la cuenta oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este domingo 18 de julio no hay cambios en la reglamentación del Hoy No Circula.

Lo anterior significa que este domingo pueden circular todos los vehículos sin restricciones por engomado, terminación de placas o de hologramas.

De igual forma, le recuera a los capitalinos que todos los vehículos con hologramas 00 y 0 quedan exentos de estas normas, así como los automóviles eléctricos o híbridos.

Si no respetas el Hoy No Circula en CDMX y Edomex, puedes ser acreedor a una multa.

Prepárate: Este es el Hoy No Circula para lo semana del 19 al 23 de julio

Para que no te agarren las prisas y puedas evitar multas, se comparte cuál es el Hoy No Circula de la siguiente semana. ¡Toma nota y planifica tus traslados!

Hoy No Circula de esta semana

Fuente: Twitter @CAMegalópolis