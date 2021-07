Hoy No Circula: En CDMX y Edomex, estos vehículos no transitan este viernes 2 de julio del 2021

En CDMX y Edomex, estos vehículos no transitan este viernes 2 de julio del 2021. Foto: Internet

Ciudad de México.- Si tienes planes de salir este viernes 2 de julio del 2021, respetando todas las medidas preventivas contra el Covid-19, es clave que conozcas qué vehículos no deben transitar en la CDMX y el Edomex por orden del Hoy No Circula. Aquí toda la información.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este viernes 2 de julio del 2021, el Hoy No Circula dictamina que todos los vehículos con terminación de placa en 9 y 10, engomado azul, y holograma en verificación 1 y 2 no 'descansan' en el Valle de México.

? ¡Buenos días!

El #HoyNoCircula del viernes 2 de julio en la #ZMVM, aplica para vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35con terminación de placas 9 y 0, así como vehículos con permiso, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.

uD83DuDE98uD83DuDE9BuD83DuDE99uD83DuDE97uD83DuDE95#CAMegalópolis pic.twitter.com/0WyYt601Y9 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 2, 2021

También recuerda que los vehículos que transitan todos los días sin problema (a menos que el gobierno determine otra cosa) son los que tienen hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos.

No olvides que el horario en el que se mantiene esta regla es desde las cinco de la mañana hasta las 22 horas del mismo día y que el Hoy No Circula funciona en toda la Ciudad de México y en 16 municipios del Edomex.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. pic.twitter.com/KKpc1ui0jN — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 2, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalópolis