¿Quiénes apoyan la 4T? Así se hizo la encuesta que revela un 72% de aprobación a AMLO

Ciudad de México.- El pasado jueves 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió en su informe de gobierno '3er Año del Triunfo Histórico y Democrático del Pueblo de México' que el 72 por ciento de los mexicanos desea que continúe su proyecto, la Cuarta Transformación, hasta el 2024. Pero, ¿quiénes apoyan la 4T? Aquí toda la información sobre su encuesta.

Luego de que AMLO revelara que un 72.4 por ciento de los mexicanos entrevistados en una encuesta quieren que continúe su proyecto conocido como 'La Cuarta Transformación' se le cuestionó sobre la metodología empleada para obtener estos datos.

Ante esto, el mandatario mexicano explicó que los resultados mostrados se obtuvieron que una encuesta realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y que, en total, entre mil 500 y mil 600 mexicanos participaron y que se hizo por teléfono.

Asimismo, refirió que la encuesta es real, pues en la 4T no son iguales a los gobierno anteriores:

No sobra aclarar que nosotros no somos iguales a los que cucharean las encuestas, porque hay quienes las hacen a la medida del cliente, por encargo. Esto es distinto, no podría dar a conocer una encuesta ‘patito’. Sería inmoral. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad", puntualizó.