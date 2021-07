Hoy No Circula: ¡Anótalos! Estos coches 'descansan' este miércoles 21 de julio en CDMX y Edomex

Este engomado y terminación de placas 'descansan' este miércoles 21 de julio en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula. Foto: Internet

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula funciona con normalidad este día. Conoce qué coches deben 'descansar' en la CDMX y el Edomex por indicación de las restricciones vehiculares. ¡Aquí todos los detalles sobre engomado y placas!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como seguro ya sabes, el programa Hoy No Circula de la Ciudad de México funciona de lunes a viernes; para este miércoles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que aquellos autos engomado es rojo, tienen terminación de placas 3 y 4 y el holograma 1 y 2 no deben circular en el Valle de México.

¡Buenos días! ?

El #HoyNoCircula del miércoles 21 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojouD83DuDD34 con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

uD83DuDE98uD83DuDE96uD83DuDE9BuD83DuDE97uD83DuDE95uD83DuDE99

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.#CAMegalópolis pic.twitter.com/ZQ7bv3n3oz — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 21, 2021

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Asimismo, la CAMe te recuerda que el horario del Hoy No Circula, tanto para la CDMX como para el Edomex es desde las cinco de la mañana hasta las 22 horas del día (tiempo del centro). ¡Toma precauciones!

uD83DuDE97uD83DuDCA8 Hoy No Circula miércoles:



No circulan los vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo con hologramas 1 y 2.



Hologramas 0, 00 y motocicletas, circulan sin restricciones. pic.twitter.com/I89LAl2IYg — @locatel_mx (@locatel_mx) July 21, 2021

Por si no estabas enterado, el este programa se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Los únicos vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los automóviles hidráulicos, eléctricos y los que tienen hologramas 0 y 00.

uD83DuDE34Nos vamos a descansar, pero volvemos mañana a las 7 a.m.



Si eres mayor de 30 años y no recibiste tu 1era dosis, acude a cualquier sede de acuerdo a tu apellido paterno.



??Checa todos los detalles en https://t.co/S1XMn9Z4TE y consulta toda la información. pic.twitter.com/qQLTwtIZuO — @locatel_mx (@locatel_mx) July 21, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalópolis