Mariana Rodríguez denunció al INE por violencia política de género

Monterrey, Nuevo León.- La esposa del gobernador electo de Nuevo León, Mariana Rodríguez, denunció al Instituto Nacional Electoral antela Comisión Nacional de Derechos Humanos por incurrir en violencia política de género.

La denuncia obedece a la intención del INE de multar a Samuel García por 55 millones de pesos por omitir el pago de al menos 27.8 millones de pesos a su esposa Mariana Rodríguez por concepto de publicaciones en redes sociales.

Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una ‘aportación en especie’”, aseveró este jueves 22 de julio.