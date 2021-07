Sin vacunas y con rebrote de Covid-19: AMLO insiste en regreso a clases presenciales en México

Ciudad de México.- Aún no se ha desarrollado una vacuna contra el Covid-19 para niños. Pese a lo anterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insiste en un regreso a clases presenciales para el siguiente ciclo escolar 2021-2022.

En la conferencia de prensa de este jueves 22 de julio, el mandatario mexicano reiteró que su meta es que todas las escuelas de México abran sus instalaciones para el siguiente ciclo escolar 2021-2022, pues para AMLO es una "terapia" necesaria para las infancias que han permanecido en confinamiento debido a la pandemia.

Yo soy partidario de que se regrese a clases, de que finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes, y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo, sino cuidarlos también emocionalmente", afirmó AMLO.