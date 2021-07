Hoy No Circula: ¿Hay restricción vehicular en la CDMX y Edomex este domingo 25 de julio?

Ciudad de México.- ¿El programa Hoy No Circula funciona este domingo 25 de julio del 2021? Como seguro ya sabes, debido a la condición ambiental de la CDMX y el Edomex se suelen levantar restricciones vehiculares en fin de semana; conoce si este día las hay.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con la cuenta oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este domingo 25 de julio no hay cambios en la reglamentación del Hoy No Circula, es decir, no hay coches que 'descansen este día.

Este domingo pueden circular todos los vehículos sin restricciones por engomado, terminación de placas o tipo de hologramas.

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos. uD83DuDE97uD83DuDE95uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83CuDFCD



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. ?#CAMegalópolis pic.twitter.com/WCnBIC4K4Y — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 25, 2021

Asimismo, la CAMe informa que las restricciones vehiculares volverán a funcionar a partir del lunes 26 de julio del 2021, en una horario de las 05:00 a las 22:00, ¡toma precauciones!

Recuerda que si no respetas las normas del Hoy No Circula podrías ser acreedor a una multa.

Finalmente, no olvides seguir todas las medidas preventivas contra el Covid-19 en cada una de tus salidas, pues hay un alza de contagios en la CDMX y en todo México. ¡Cuídate!

Tan solo en las últimas 24 horas, en México se reportaron 15 mil 823 nuevos casos y 362 decesos por Covid-19 uD83EuDDA0#Méxicohttps://t.co/y8dpDGjX37 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) July 24, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalópolis