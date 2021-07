"Moriré fresco y limpio": Fernández Noroña, partidario de AMLO, da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT) y partidario de AMLO y la 4T, informó que dio positivo a Covid-19.

El diputado que ha estado presente en varias polémicas relacionadas con el coronavirus y que ha rechazado la eficacia del uso del cubrebocas compartió en sus redes sociales una fotografía de una prueba que se hizo en la que se ve que dio positivo a Covid-19.

Una noche dura, pero ya voy mejorando. Es una gripe muy fuerte o el bicho, no especularé, más tarde me haré la prueba nuevamente.

La mañana de este lunes 26 de julio escribió en su cuenta de Twitter que pasó una noche "muy fura" debido a una "gripe muy fuerte" o al "bicho" (como coloquialmente le dicen al Covid-19).

Seguido a esto, mencionó que se bañó previo a realizarse la prueba del coronavirus, por lo que "si se moría" lo haría "fresco y limpio".

Me bañé con agua fría, como siempre lo hago. Así que contrario a sus intrigas, si me muero, me moriré fresco y limpio", escribió antes de compartir su resultado.