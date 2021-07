Subcomandante Marcos llama a participar en la Consulta Popular sobre expresidentes

Ciudad de México.- La Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto recibió el visto bueno del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y llamó a la ciudadanía a participar en ella “pensando en las víctimas” de las acciones de los expresidentes.

Al tiempo que llamó a los mexicanos a participar, el subcomandante señaló que los pueblos zapatistas serán participes de la Consulta Popular de manera extemporánea apegados a los usos y costumbres con asambleas.

El subcomandante Marcos pidió a quienes no están seguros de participar en el plebiscito pensando en las víctimas, y que no se trata solo de los expresidentes, sino también de ejecutivos federales, gabinetes legales, etc.

Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie. Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia”,

Fuente: Infobae