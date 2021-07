A más de 60 días de denunciar a AMLO, FGR "no da respuesta", reclama Fernández de Cevallos

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales el panista y expresidente de la Cámara de Senadores de México, Diego Fernández de Cevallos, reclamó que a más de 60 días de denunciar a AMLO, la Fiscalía General de la República (FGR) lo ha ignorado.

De acuerdo con su publicación, la FGR no lo ha citado para la ratificación pertinente, luego de denunciar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que han transcurrido dos meses de que presenté ante la FGR formal denuncia por los delitos que me imputó Tartufo, no he sido citado para ratificarla y que se ordene la investigación que exige la ley", expuso en su cuenta oficial de Twitter.