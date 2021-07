CAMe: ¿Este domingo 4 de julio del 2021 se aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¿Este domingo 4 de julio del 2021 se aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?. Foto: Unsplash.com

Ciudad de México.- Entérate de si este domingo 4 de julio del 2021 funciona el Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México, según información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Según la cuenta oficial de Twitter de la CAMe, este domingo 4 de julio no entra en vigor ninguna restricción relacionada con el Hoy No Circula, lo que significa que todos los vehículos podrán transitar con normalidad y sin restricciones.

Esto aplica tanto para la Ciudad de México, como para el Estado de México, durante todo el día.

Los únicos vehículos que no están contemplados en el Hoy No Circula todos los días, son los eléctricos e híbridos, así como los que son 0 y 00.

Finalmente, la CAMe el programa entra en vigor, nuevamente, hasta el lunes 5 de julio. Las normas solo cambiarían si se presenta una contingencia ambiental o si el Gobierno de la CDMX lo considera necesario.

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos. uD83DuDE97uD83DuDE95uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83CuDFCD



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. ?#CAMegalópolis pic.twitter.com/fOdjpxZ5u9 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 27, 2021

Fuente: Comisión Ambiental de la Megalópolis