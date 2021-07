Pese a críticas y burlas, continúa 'Quién es quién en las mentiras de la semana': AMLO

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presentar su sección 'Quién es quién en las mentiras de la semana', en donde expone las supuestas fake news que publican sobre su gobierno. Lo anterior siguió pese a que ha sido criticada duramente por los mexicanos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con el presidente de México, AMLO la intención de 'desmentir' noticias es contribuir al derecho que tiene el pueblo mexicano de acceso a la información transparente, y dejar de divulgar 'noticias falsas' que utilizan la libertad de expresión como un negocio.

No utilizar la libertad de expresión como negocio, no excusarse en eso y hacer siempre un periodismo objetivo, profesional, plural, que le dé oportunidad a todas las voces, no un periodismo tendencioso, y mucho menos un periodismo al servicio de grupos de intereses creados, de mafias", mencionó AMLO.