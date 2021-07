Destrozan a Sheinbaum por 'apoyo' a YosStop; reclaman que ignora feminicidios y Línea 12

Ciudad de México.- Pese a que en la CDMX se reportan fallas por el colapso de la Línea 12 y temor, debido al alto índice de feminicidios, pareciera que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum prefiere atender otras polémicas, como el caso de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reclaman usuarios de Internet quienes destrozaron a gobernadora de la Capital.

Los ataques a la Jefa de Gobierno a través de las redes sociales iniciaron este jueves 8 de julio del 2021, luego de que Shainbaum pidiera al fiscal de la CDMX, Ernestina Godody reunirse con la madre de YosStop, luego de que esta, a través de un video le pidiera apoyo.

Claudia Sheinbaum informó que, en caso de que Yoseline Hoffman fuera culpable, "la cárcel no sería necesariamente su única salida".

Yo creo que, en general, el tema de hacer justicia tiene que ser algo que debemos reflexionar todos. En este tema en particular, me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores y el propio sistema penal acusatorio tiene distintos elementos que permiten que la cárcel no sea la única salida", declaró Hoffman.