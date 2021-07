Miguel Alemán Magnani: Congelan las cuentas bancarias del nieto del expresidente

Ciudad de México.- Luego de que se informara que un juez giró orden de aprehensión en contra Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, otro juez ordenó el bloqueo y congelamiento de las cuentas bancarias de ABC Aeorlíneas y del empresario.

Además el juez de lo civil ordenó el embargo de las marcas de Interjet por no pagar 7 millones 685 mil dólares a clientes el Bank of Utah así como a la arrendadora de aviones TVPX Aircraft Solution INC.

Miguel Alemán había garantizado el pago íntegro y oportuno de las obligaciones que contrajo con TVPX Aircraft Solution INC a través de 6 contratos de arrendamiento de aeronaves para uso en vuelos comerciales en el mercado mexicano y estadounidense.

Sin embargo, la empresa se vio obligada a ir a tribunales civiles de la Ciudad de México para recuperar un pago de 7 millones 685 mil dólares por la falta de este monto acordado en los contratos.

Fuente: Forbes