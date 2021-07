AMLO: VIDEO de su hermano y David León es "campaña negra" por caso de Cárdenas Palomino

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este viernes 9 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el video viral en el que se aprecia a su hermano recibir una fuerte suma de dinero por parte de David León; ante esto, él respondió que es otra "campaña negra en su contra" que se soltó por la captura de Cárdenas Palomino.

El pasado jueves 8 de julio del 2021 comenzó a circular un material audiovisual en el que se ve al hermano del mandatario mexicano, Martín Jesús López Obrador, recibiendo dinero de David León.

De acuerdo con información de Latinus, medio que se difundió, al hermano menor de AMLO le fueron entregados 150 mil pesos y nada de ese dinero fue reportado por Morena ante Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría calificar como un delito electoral. No obstante, AMLO mencionó que se trata de "otra campaña en su contra".

En primera instancia, AMLO defendió que su hermano recibió ese dinero por una transacción personal y no política, como el medio ha difundido en Internet.

Era un trato personal entre David León y mi hermano; sin embargo, se trata de hacer ver que es dinero para campaña, dinero para mí y no es cierto. No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados", explicó AMLO.