Hoy No Circula: Estos coches no transitan este viernes 9 de julio en CDMX y Edomex

uD83DuDE97uD83DuDCA8 Hoy No Circula viernes:



No circulan los vehículos con terminación de placas 0 y 9, engomado color azul con holograma de verificación 1 y 2, y permisos; entre las 5 am y 10 pm.



Hologramas 0, 00 y motocicletas, circulan sin restricciones. pic.twitter.com/WjzdqtG8Qe