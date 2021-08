Hoy No Circula: ¿Hay restricciones vehiculares en la CDMX y Edomex este domingo 1 de agosto?

¿Hay restricciones vehiculares por Hoy No Circula en la CDMX y Edomex este domingo 1 de agosto?. Foto: Internet

Ciudad de México.- Por si no estabas enterado, el programa Hoy No Circula pretende ayudar al medio ambiente y a mejorar la condición del aire en la CDMX y el Edomex. Conoce si este domingo 1 de agosto del 2020 hay restricciones vehiculares.

Según información oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este domingo 1 de agosto del 2021 no hay cambios en la reglamentación del Hoy No Circula, el cual aplica en el Valle de México.

¿Qué significa lo anterior? En pocas palabras, que este domingo pueden circular todos los vehículos sin restricciones por engomado, terminación de placas o de hologramas.

Este domingo 1 de agosto no hay restricciones vehiculares.

Por otra parte, la CAMe le recuera a los conductores que todos los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos de estas normas, así como los automóviles eléctricos o híbridos.

¿Cuándo inicia el programa Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula entra en vigor el próximo lunes 1 de agosto del 2021, a partir de las 05:00 horas, hasta las 22:00 del mismo día.

Para que no te agarren las prisas conoce cuál es el Hoy No Circula de la siguiente semana. ¡Toma nota y planifica tus traslados!

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos.



uD83DuDE97uD83DuDE95uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83CuDFCD



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. ?#CAMegalópolis pic.twitter.com/qZQbzxHbPi — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 1, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalópolis