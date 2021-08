Inconforme: Gutiérrez Müller reclama al INE por no permitirle votar en la Consulta Popular

Ciudad de México.- Este 1 de agosto se llamó a todos los mexicanos a participar en la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes. Por su parte, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller visibilizó la falta de mesas receptoras especiales, por lo que no podrá emitir su voto.

A través de una publicación en Facebook, expresó su disgusto hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por olvidar instalar casillas para aquellas personas que se encuentren lejos de su domicilio registrado en el padrón electoral.

Tanto Gutiérrez Müller, como su esposo, Andrés Manuel López Obrador, viajaron a Nayarit, como parte de una gira; por este motivo, ninguno de los dos marcará una boleta.

"Desgraciadamente, los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit, estaba pensando en votar pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa, silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", aseveró el mandatario.