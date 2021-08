Por este fuerte motivo, AMLO no podrá votar en la Consulta Popular; exhorta a México a hacerlo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador se encuentra exhortando a todo México para que vayan a votar en la Consulta Popular, sin embargo, AMLO será uno de los ciudadanos que no se van a presentar a hacer y este es el fuerte motivo por el que no podrá.

Este domingo 1 de agosto se realizara la Consulta Popular, por lo que el actual presidente de México hizo declaraciones en la que señala que este mecanismo no puede fallar, diciendo que "la democracia no puede fracasar".

Pero, pese a mostrar su entero apoyo a dicha consulta, él no podrá votar como el resto porque estará en la supervisión de obras en la carretera San Ignacio-Tayoltita, en Sinaloa, y no existen casillas especiales, algo por lo que criticó al INE (Instituto Nacional Electoral).

De igual manera Andrés Manuel señaló que no se le estaba dando la importancia que merece esta Consulta Popular por parte de los líderes, diciendo que hay mucho silencio alrededor de esto cuando debería de haber más ruido.

Desgraciadamente, los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit, estaba pensando en votar pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa, silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", reprochó.