AMLO, inconforme con designación de Felipe Fuentes en el Tepjf: "Tienen que renovarse"

Ciudad de México.- En menos de siete días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ha cambiado tres veces de presidente. Tras estos movimientos, AMLO señala que urge renovar el organismo completo.

Hace menos de una semana, el miércoles 4 de agosto, se informó la destitución de José Luis Vargas como presidente del Tepjf. En su lugar, se decidió colocar a Reyes Rodríguez, quien renunció el día de ayer, lunes 9 de agosto. Ahora, el presidente interino será Felipe Fuentes.

Ante estos cambios, AMLO señaló que el organismo, debe renovarse por completo, pues "[el Tribunal] no está bien", aseguró en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

No [está resuelta la 'crisis' en el Tepjf], porque no está bien el Tribunal. No han demostrado actuar con rectitud”, dijo López Obrador en la 'mañanera'.