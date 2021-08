La periodista Azucena Uresti está protegida ante amenaza de 'El Mencho' y el CJNG: AMLO

Ciudad de México.- Luego de que ayer trascendiera un video en el que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenaza a la periodista Azucena Uresti, el presidente de México se pronunció en contra de este acto y señaló que "no está sola".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este martes 10 de agosto, AMLO tomó la palabra y se pronunció públicamente sobre la amenaza que recibió Azucena Uresti por parte de 'El Mencho' y su grupo delictivo, el CJNG. Reprochó y condenó la amenaza.

No permitiremos que se actúe de esta forma, y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad, la protección de los mexicanos, que no sean dañados, intimidados, que no seas amenazados por nadie", mencionó López Obrador.

Asimismo, confirmó que en cuánto la noticia de su amenaza se volvió viral, su gobierno se puso en contacto con la periodista de Milenio para protegerla de cualquier tipo de daño. También informó que en su proyecto, la cuarta transformación, se está trabajando para acabar con la impunidad.

Finalmente reiteró su compromiso para proteger a los periodistas en México y a todo el pueblo del crimen organizado.

El pasado lunes 9 de agosto comenzó a circular un video en el que presuntamente miembros del CJNG amenazan a Azucena Uresti a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

En el material audiovisual muestran su molestia contra la conductora de Milenio, Radio Fórmula, Televisa y otros medios por asegurar que el CJNG es extorsiona.

Azucena Uresti... donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono", dice.