Ana Guevara se deslinda de la escasez de medallas en Tokio 2020: "Yo no competí"

Ciudad de México.- Al ser cuestionada sobre el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y su posible responsabilidad en la escasez de medallas para el país, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara se deslindó de esta situación.

La exvelocista sonorense fue cuestionada sobre el pronóstico que ella misma hizo previo al inicio de la justa deportiva, el cual se quedó corto, pues la delegación mexicana solo logró cuatro medallas de bronce.

No competí yo. No puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra”, señaló.